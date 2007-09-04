Ющенко: як державі регулювати господарську діяльність?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом затвердив Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Концепція розроблена з метою визначення пріоритетних напрямів та завдань щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, спрямованих на забезпечення реалізації права кожного на підприємницьку діяльність та системне правове розв`язання існуючих у цій сфері проблем.

Пріоритетними напрямами вдосконалення державного регулювання господарської діяльності мають стати усунення необгрунтованих підстав для здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державної влади та органами місцевого самоврядування; спрощення дозвільної системи та мінімізація видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; залучення неприбуткових об`єднань підприємців до формування основних засад державної регуляторної політики. Також серед пріоритетів - недопущення політизації діяльності регуляторних органів; удосконалення системи оподаткування, зокрема, шляхом скорочення кількості видів податків, зборів, спрощення адміністрування податків, зборів, реформування законодавства з питань оподаткування податком на додану вартість; усунення технічних бар`єрів під час здійснення окремих видів господарської діяльності; підвищення статусу уповноваженого органу у сфері державної регуляторної політики та підприємництва; збільшення фінансово-кредитної підтримки для стимулювання розвитку підприємництва; недопущення неправомірного втручання державних органів та органів місцевого самоврядування у діяльність суб`єктів господарювання.

У процесі вдосконалення державного регулювання господарської діяльності має бути забезпечено: залучення неприбуткових об`єднань підприємців до формування основних засад державної регуляторної політики, безумовне додержання норм законодавства щодо здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю; спрощення дозвільної системи та мінімізацію видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, удосконалення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень і зменшення адміністративного контролю у цій сфері, удосконалення системи оподаткування тощо.

Також концепція передбачає приведення статусу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідність із завданнями та функціями, які такий орган має реалізовувати для забезпечення розвитку ринкових відносин та недопущення прийняття органами виконавчої влади економічно необгрунтованих рішень, що призводять до надмірного впливу на суб`єкти господарювання.