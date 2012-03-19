Українські і російські моряки спільно відзначили День підводника

У Севастополі біля меморіалу «Витязям морських глибин» сьогодні відбулися урочистості з нагоди Дня моряка-підводника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ, спільно з моряками Чорноморського флоту Росії пам'ять підводників усіх поколінь вшанували військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України і представники міської влади.

Біля пам'ятника відбувся урочистий мітинг, на якому виступили представники командування ЧФ РФ, підводники, ветерани підводного флоту.

Вони поклали вінки і квіти до підніжжя меморіалу.

Офіційна частина завершилася спільним проходженням рот почесної варти ВМС України і Чорноморського флоту РФ, а також військових оркестрів двох флотів.

Пізніше гості свята відвідали розташування окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

Довідка УНІАН. 19 березня 1906за указомімператораРосії МиколиIIдокласифікаціїсуденвійськовогофлоту буливключеніпідводнічовнияк новийкласбойовихкораблів,адо складуРосійського флотувключені20підводнихчовнів.Свято відзначалосяв Російськійімперії,відновленез 1996 р.