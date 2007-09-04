Порушено 6 кримінальних справ проти фермерів

У Житомирській області Службою безпеки України порушено стосовно фермерів шість кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому повідомленні прес-групи Управління СБУ в Житомирській області.

Так, за матеріалами ініційованої УСБУ та проведеної КРУ в області перевірки фінансово-господарської діяльності Житомирського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств правоохоронними органами порушено 6 кримінальних справ.

Зокрема, п’ятеро фермерів незаконно отримали компенсації за придбані комбайни, а два інших фермери - відшкодування за начебто побудовані тваринницькі приміщення.