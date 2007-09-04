Порушено 6 кримінальних справ проти фермерів
05:58, 04 вересня 2007Суспільство
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Повідомляє Управління СБУ в Житомирщині
У Житомирській області Службою безпеки України порушено стосовно фермерів шість кримінальних справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розповсюдженому повідомленні прес-групи Управління СБУ в Житомирській області.
Так, за матеріалами ініційованої УСБУ та проведеної КРУ в області перевірки фінансово-господарської діяльності Житомирського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств правоохоронними органами порушено 6 кримінальних справ.
Зокрема, п’ятеро фермерів незаконно отримали компенсації за придбані комбайни, а два інших фермери - відшкодування за начебто побудовані тваринницькі приміщення.
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