Рональд Лаудер: Коломойський працюватиме на розвиток корпорації СМЕ

Засновник і головний акціонер Central European Media Enterprises (CME) Рональд ЛАУДЕР заявляє, що український підприємець, співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, який придбав 3% акцій CME і став членом ради директорів CME, працюватиме на розвиток корпорації на ринках Центральної і Східної Європи.

Про це Р.ЛАУДЕР заявив в інтерв`ю газеті «Комерсант-Україна» (№150 від 3.09.2007г.).

Відповідаючи на запитання видання, Р.ЛАУДЕР зазначив: «У Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО такі ж повноваження, як і у будь-якого іншого члена ради директорів. … Входження до складу управляючого органу міжнародної публічної компанії – це великий крок для нього. За правилами корпорації, директор зобов`язаний надати нам дані про активи, що знаходяться в його власності. Крім того, інформація про його активи з`явиться найближчим часом у файлінгах нью-йоркської фондової біржі NASDAQ».

Кажучи про практику СМЕ, Р.ЛАУДЕР підкреслив, що в раду директорів компанії входять не тільки медіаменеджери. «Серед них є і великі бізнесмени з різних країн, наприклад, власник фінансової групи PPF (один з найбагатших людей Чехії Петро КЕЛЛНЕР), що володіє 3 відсотками CME. Пан КОЛОМОЙСЬКИЙ працюватиме на розвиток корпорації на ринках Центральної і Східної Європи», - додав він.

При цьому Р.ЛАУДЕР зазначив, що позитивно оцінює майбутнє партнерство з І.КОЛОМОЙСЬКИМ. «Наш бізнес буде взаємовигідним», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня було оголошено, що І.КОЛОМОЙСЬКИЙ придбав 1 млн. 275 тис. 227 акцій компанії Central European Media Enterprises Ltd. на суму 110 мільйонів дол. Дана кількість акцій становить 3% від загального обігу акцій CME. У зв`язку з цією інвестицією І.КОЛОМОЙСЬКИЙ був запрошений стати членом ради директорів CME.

Президент СМЕ Р.ЛАУДЕР прокоментував дану подію таким чином: «Я вже достатній час знайомий з Ігорем КОЛОМОЙСЬКИМ і знаю його як дуже розумного бізнесмена з глибоким знанням українського ринку. Ігор розуміє всю важливість незалежного телебачення не тільки в Україні, але і у всій Східній Європі. Мені дуже приємно вітати його як нашого нового директора, і я упевнений, що він надзвичайно допоможе СМЕ. Першочерговим завданням СМЕ в Україні є: інвестування в створення телецентру для співробітників каналів «1+1», «Кіно» і «Сіті», розвиток програмного продукту в Україні, а також придбання додаткових телевізійних активів».