Янукович цілий день їздив по Києву

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність створення механізму для реалізації планів щодо капітального будівництва в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив учора журналістам в Києві після завершення робочої поїздки для ознайомлення з роботою організацій і підприємств м. Києва.

«Всі ці об`єкти капітального будівництва в Києві мають загальнодержавне значення. Це об`єкти, які неможливо будувати без участі держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ після ознайомлення з ходом будівництва трьох станцій метро в Києві і Подільсько-Воскресенського мосту.

Прем`єр-міністр зазначив, що будівництво цих об`єктів було сповільнено. Він нагадав, що будівництво мосту планується завершити до 2010 року, а трьох станцій метро – 2011 року.

«Сьогодні навантаження на мости в Києві в 2,5-3 рази перевищує всі нормативи. Цю проблему потрібно вирішувати, і створити реальний механізм реалізації цих планів», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що в Києві буде розпочато будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів (ТПВ). «Є досвід, який зараз використовується в Києві, і сьогодні цей проект відпрацьований», - зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що завод з переробки ТПВ використовуватиме найсучасніші технології.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України ознайомиться з роботою установ, організацій і підприємств Києва.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ відвідав Інститут кібернетики ім. В.Глушкова НАН України.

Крім того, глава уряду ознайомився з ходом реконструкції Московської площі і будівництва трьох станцій метрополітену Куренівсько-Червоноармійської лінії: «Деміївської», «Голосіївської» і «Васильківської».

Під час робочої поїздки прем`єр-міністр також відвідав місце будівництва Подільсько-Воскресенського мосту (Труханів острів), а також реєстраційний офіс в Деснянському районі Києва.