Янукович завітає до лікарні і котельної

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відвідає з робочою поїздкою Луганську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, програмою поїздки передбачено ознайомлення В.ЯНУКОВИЧА з роботою обласного центру материнства Луганської обласної клінічної лікарні.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відвідає котельню “Східна” у місті Алчевськ, де ознайомиться зі станом її готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 р.р.

У другій половині дня прем’єр відвідає ВАТ “Алчевський металургійний комбінат”, де ознайомиться з ходом будівництва киснево-конвертерного цеху.

Очікується, що після цього під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться нарада з питань соціально-економічного розвитку Луганської області та підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Сьогодні ж глава уряду повернеться до Києва.