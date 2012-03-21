На Закарпатті каналізація півдня стікала у річку

У Закарпатській області через відключення електропостачання на каналізаційній насосній станції стався аварійний скид неочищених стічних вод у річку Вича, притоку Латориці.

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Закарпатській області, встановлено, що загалом з 14.00 20 березня до 00.00 21 березня викиди склали 206,78 кубометрів. «Тобто, упродовж 12 годин каналізаційні води потрапляли у річку», - уточнили у Державній екологічній інспекції у Закарпатській області.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області відібрано проби стічних вод і поверхневих вод річки Віча, проводяться інструментально-лабораторні дослідження. Результати досліджень та інформацію про те, якої шкоди завдано довкіллю і чи існує загроза зараження питної води, в екоінспекції обіцяють надати упродовж найближчих двох днів.