”Хай закони Мороз підписує”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не підпише жодного закону, ухваленого сьогодні Верховною Радою п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент повторив свою позицію, що з 3 червня парламент є нелегітимним, і тому неповноважний приймати жодного закону чи постанови.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що отримав звернення від народних депутатів з проханням підписати закон, який вносить зміни до законодавства в сфері державних закупівель. Він наголосив, що відхиляє це звернення: «Я не можу підписати цей закон, бо не маю права відповідно до Конституції».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це може зробити голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ, якщо він вважає, що це можна робити.

«Хай їх (закони – УНІАН) підписує, але він чомусь цього не робить», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО вважає, що це звернення є спробою парламенту уникнути відповідальності за ситуацію на цьому ринку і перекласти всю відповідальність на Президента. Він нагадав, що свого часу ініціаторами ухвалення цього закону були представники коаліції Василь ЦУШКО, Олександр ТКАЧЕНКО, а орган (Тендерна палата – УНІАН), який виник після ухвалення цього закону, очолювала Раїса БОГАТИРЬОВА. В.ЮЩЕНКО зауважив, що хотів би, аби ці політичні сили не уникали відповідальності за ухвалення закону, «який приніс стільки лиха» країні.

Президент вважає, що єдиним шляхом вирішення цього питання може бути рішення суду або уповноваженого органу щодо призупинення діючого закону з подальшим ухваленням нового механізму закупівель на засіданні РНБО на основі подання уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила заяву з приводу законодавчого врегулювання умов та процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

За словами авторів заяви, в грудні 2006 року парламент вніс зміни до закону про закупівлі за держкошти, і Президент підписав та оприлюднив цей закон. При цьому глава держави закликав ВР вдосконалити деякі положення цього закону. Для цього у ВР була створена робоча група, яка розробила єдиний законопроект, і 19 червня він був ухвалений парламентом. Однак досі, наголошується в заяві, Президент не виконав вимог ст. 94 Конституції, згідно з якими, закон України вважається схвалений Президентом і має бути офіційно оприлюднений.