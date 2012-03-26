У центрі Львова фрагмент фасаду старого будинка впав на тротуар

Сьогодні у старовинній частині Львова, на вулиці генерала Чупринки, фрагмент фасаду житлового будинку обвалився на тротуар. На момент обвалу перехожих не було, тому ніхто не постраждав.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування та охорони історичного середовища Львівської міської ради Андріян ГУТНИК, сьогодні на вулиці генерала Чупринки фрагмент фасаду будинку №36 обвалився на тротуар. Це вже не перший випадок, який трапився у Львові за останні місяці.

«Стан фасадів та балконів старих будинків нашого міста – катастрофічний. Виконавчій владі потрібно негайно звернути увагу на технічний стан будинків, особливо старих споруд – щоб не допустити аварій. Адже це вже не перший випадок, який трапився у Львові за останні місяці. Те, що до Євро-2012 будують нові дороги, стадіони, відновлюють аеропорт, звичайно, радує, проте ось такі небезпечні для гостей Львова «несподіванки», на тлі нових доріг та аеропорту можуть стати прикрою та небезпечною згадкою про їхню подорож до міста Лева», – зазначив А.Гутник.