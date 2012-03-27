У Дніпропетровську затримали банду рекетирів

У Дніпропетровську було затримано зловмисників, які упродовж осені 2011 року позбавляли волі підприємців та вимагали за їх звільнення гроші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, суми, які рекетири вимагали у своїх жертв, коливалися від десятків тисяч гривень до п’ятдесяти тисяч доларів.

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю в Дніпропетровській області встановили особи учасників групи та здобули докази причетності злочинців до низки кримінальних епізодів.

Під час затримання та обшуків у злочинців було вилучено п’ять пістолетів, двоствольний обріз мисливської рушниці та набої.

У повідомленні відзначають, що 44-річний лідер угруповання вже був засуджений до 15 років позбавлення волі та лише минулого року вийшов на свободу. Ще один зловмисник розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за викрадення людини.

Наразі слідство у справі завершено. Кримінальну справу, порушену за ст. 189 (вимагання), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ) Кримінального кодексу України, передано до суду. Члени злочинного угруповання можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

затримано зловмисників, які позбавляли волі підприємців та вимагали за їх звільнення гроші

Київ. 27 березня. УНІАН. У Дніпропетровську було затримано зловмисників, які упродовж осені 2011 року позбавляли волі підприємців та вимагали за їх звільнення гроші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, суми, які рекетири вимагали у своїх жертв, коливалися від десятків тисяч гривень до п’ятдесяти тисяч доларів.

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю в Дніпропетровській області встановили особи учасників групи та здобули докази причетності злочинців до низки кримінальних епізодів.

Під час затримання та обшуків у злочинців було вилучено п’ять пістолетів, двоствольний обріз мисливської рушниці та набої.

У повідомленні відзначають, що 44-річний лідер угруповання вже був засуджений до 15 років позбавлення волі та лише минулого року вийшов на свободу. Ще один зловмисник розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за викрадення людини.

Наразі слідство у справі завершено. Кримінальну справу, порушену за ст. 189 (вимагання), ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ) Кримінального кодексу України, передано до суду. Члени злочинного угруповання можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.