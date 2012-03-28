На Харківщині під час сварки у магазині один покупець застрелив іншого

В Ізюмі Харківської області під час сварки у продуктовому магазині один покупець застрелив іншого.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Сварка сталася 27 березня близько 21.00. Один із покупців, 38-річний чоловік, зробив зауваження іншому, який образив продавця. У відповідь на зауваження 46-річний покупець запропонував вийти з магазину для з’ясування стосунків. На вулиці він одразу дістав зброю і кілька разів вистрелив у 38-річного чоловіка. Від отриманих травм останній помер на місці. Після цього нападник зник з місця злочину.

Правоохоронці швидко встановили, що озброєний чоловік перебуває вдома разом з дружиною. Міліціонери, зважаючи на наявність у злочинця зброї, вирішили залучити до спецоперації із захоплення зловмисника бійців підрозділу «Беркут». Під час переговорів із зловмисником бійці «Беркуту» безшумно віджали двері, увірвалися до квартири та затримали злочинця.

Міліціонери встановили, що ще до їхнього прибуття зловмисник підкинув пістолет, з якого застрелив чоловіка, на сусідній балкон. Із місця події працівники міліції вилучили сигнальний револьвер «Блеф» зразка 1932 року, перероблений під стрільбу патронами калібру 5,6 мм. Зброю направлено на дослідження.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і дає свідчення.

Порушено кримінальну справу за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з хуліганських мотивів), що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.