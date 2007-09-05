Енергоатом: Непрофесіоналізм та цинізм стали нормою для РНБО

НАЕК “Енергоатом” називає безпідставними і неправдивими звинувачення секретаря Ради Національної безпеки і оборони Івана ПЛЮЩА у зриві компанією поставок обладнання на 3-й і 4-й енергоблоки Хмельницької АЕС.

Про це йдеться у заяві прес-служби компанії, переданій УНІАН.

Коментуючи слова секретаря РНБО, голова громадської колегії НАЕК «Енергоатом» Володимир БРОННІКОВ назвав неприпустимими спроби РНБОУ та Секретаріату Президента дестабілізувати роботу галузі шляхом розповсюдження недостовірної брехливої інформації, використання брудних політичних технологій у період виборів.

«Непрофесіоналізм та цинізм стали нормою діяльності колись поважного органу. Соромно, що в РНБО звинувачують «Енергоатом» у поставках обладнання на Х-3, Х-4, які не існують»,- цитує прес-служба В.БРОННІКОВА.

Прес-служба НАЕК «Енергоатом» також назвала інформацію секретаря РНБОУ такою, що не відповідає дійсності, і повідомила, що всі перспективні напрямки діяльності компанії містяться в реалістичній стратегії розвитку ядерно-енергетичного комплексу, проект якої надруковано в газетах «Урядовий кур’єр» і «Голос України».

В прес-службі зазначили, що критику з боку РНБОУ в компанії розцінюють як спробу відволікти увагу від розслідувань щодо розбазарювання стратегічного резерву урану у 2005-2006 роках та зникнення 80 млн. грн. бюджетних коштів, виділених на будівництво Новокостянтинівського родовища уранових руд.

За цими фактами МВС України порушено кримінальні справи, тривають перевірки КРУ, повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, вчора секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ Україна заявив, що Україна повинна створити власний цикл ядерного виробництва.

На думку І.ПЛЮЩА, послідовна реалізація Енергетичної стратегії України дозволить виправити помилки, накопичені у ядерній галузі, зокрема, при створенні Державного концерну «Укратомпром».

«Загалом корисну ідею консолідації активів та підвищення інвестиційної привабливості підприємств при організації «Укратомпрому» було реалізовано нефахово, чим створено реальну загрозу економічній безпеці держави», – зазначив секретар РНБО.

«Готуючись до корпоратизації, уряд не зробив жодних економічних розрахунків щодо обсягів необхідних інвестицій та щодо ризиків можливого відчуження державного майна», – заявив І.ПЛЮЩ. Якщо, за його словами, порівняти вартість коштів, потрібних для реалізації програм розвитку уранового та цирконієвого виробництв чи будівництва лише одного ядерного енергоблоку, з коштами, які можуть бути отримані за рахунок продажу частини акцій концерну, навіть за умови підвищення їх ринкової вартості, то питання відчуження державного майна стає реальною проблемою для країни. Внесення до статутного фонду «Укратомпрому» активів НАЕК «Енергоатом» і підприємств атомної промисловості без визначення механізмів їх збереження, загрожує відчуженню майна з державної власності. «І це робиться по відношенню до підприємств, які не підлягають приватизації і мають стратегічне значення для забезпечення енергетичної безпеки держави», – наголосив І.ПЛЮЩ.

Саме цим, за його словами, пояснюється те, що Президент України Указом від 13 серпня 2007 року №706/2007 зупинив дію постанов уряду щодо створення концерну та передачі йому державного майна.

Секретар РНБО зазначив, що серйозною проблемою є відсутність стратегічного бачення, економічного обґрунтування та порушення тендерних процедур при реалізації важливих проектів у галузі енергетики. Це стосується створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів, постачання обладнання для енергоблоків №№3, 4 Хмельницької АЕС, освоєння Новокостянтинівського родовища уранових руд, тощо.