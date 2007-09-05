Здоров`я Лучано Паваротті стрімко погіршало

Стан здоров`я легендарного італійського оперного співака Лучано Паваротті погіршився і оцінюється як "дуже серйозний", передає РІА "Новости" з посиланням на італійське інформаційне агентство AGI.

25 серпня Паваротті був виписаний з лікарні міста Модени, куди він потрапив за два тижні раніше з підозрою на запалення легенів. Коли стан "золотого тенора" стабілізувався, він був відпущений додому, де, за даними агентства, перебував під спостереженням лікарів-онкологів.

У 2006 році Паваротті зробили операцію з видалення злоякісної пухлини. Лікарі виявили хворобу у співака, коли той проходив медобстеження перед продовженням світового турне. Через хворобу всі концерти тенори, заплановані на 2006 рік, були скасовані.

До госпіталізації співак разом з дружиною Ніколеттою та донькою Аліче проводив літню відпустку на своїй віллі.