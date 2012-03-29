Українська армія отримала нову гармату

Як про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, міністр оборони Дмитро Саламатін 26 березня 2012 року підписав наказ №169 “Про прийняття на озброєння Збройних сил України автоматичної гармати калібру 30 мм ЗТМ1”.

Згідно з інформацією Міноборони, прийняття на озброєння гармати ЗТМ1 дасть змогу забезпечити потреби ЗСУ в автоматичних гарматах калібру 30 мм вітчизняного виробництва, які о встановлюються на різні типи бронетехніки. Завдання із забезпечення постачань гармати у війська покладене на Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних сил України.

Довідка УНІАН. Виробництво гармати ЗТМ1 буде налагоджено на Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова. Скорострільність гармати ЗТМ-1 становить 300 пострілів на хвилину. Гарматами ЗТМ1 планується оснащувати бронетранспортери БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-3, БТР-4, а також бойові машини піхоти БМПВ-64.