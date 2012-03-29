Українська армія отримала нову гармату
Збройні сили України прийняли на озброєння нову автоматичну гармату для встановлення на бронетехніку
Як про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, міністр оборони Дмитро Саламатін 26 березня 2012 року підписав наказ №169 “Про прийняття на озброєння Збройних сил України автоматичної гармати калібру 30 мм ЗТМ1”.
Згідно з інформацією Міноборони, прийняття на озброєння гармати ЗТМ1 дасть змогу забезпечити потреби ЗСУ в автоматичних гарматах калібру 30 мм вітчизняного виробництва, які о встановлюються на різні типи бронетехніки. Завдання із забезпечення постачань гармати у війська покладене на Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних сил України.
Довідка УНІАН. Виробництво гармати ЗТМ1 буде налагоджено на Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова. Скорострільність гармати ЗТМ-1 становить 300 пострілів на хвилину. Гарматами ЗТМ1 планується оснащувати бронетранспортери БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ, БТР-3, БТР-4, а також бойові машини піхоти БМПВ-64.