СБУ спіймало на гарячому двох слідчих

Співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області і обласної прокуратури за вимагання і отримання хабара затримано 2 слідчих районного відділу міліції.

Як повідомив УНІАН начальник слідчого відділу прокуратури Запорізької області Сергій ГИРБА, слідчі - співробітники одного з райвідділів міліції Запоріжжя, були затримані на місці злочину - безпосередньо після отримання 700 доларів США.

"Встановлено, що дану суму вони вимагали у жителя Запорізької області як плата за закриття кримінальної справи, порушеної відносно нього за збут наркотичних речовин", - повідомив С.ГИРБА.

За його словами, на даний момент дії затриманих кваліфіковані прокуратурою, як злочин, передбачений за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - "Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище".

Ведеться слідство.