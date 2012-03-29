У Донецькій області стало на 12 букмекерських контор менше

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника УБОЗ Главку Олексія Дикого.

За його словами, у вказаних закладах азартні люди робили ставки на тоталізатор не тільки на спортивні змагання, а й на різні політичні події в світі, Євробачення тощо. Сума ставок коливалася від 50 грн. до 50 тис. грн., проте верхня ставка могла бути набагато більшою, оскільки обмежень у неї не було. Відвідувачами букмекерських контор були тільки постійні клієнти, які знали паролі, коди і принцип роботи цього закладу.

«В результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції було вилучено близько 120 одиниць комп'ютерної техніки та електронних пристроїв на загальну суму близько 400 тис. грн. і грошові кошти в розмірі 200 тис. грн., - розповів О.Дикий. - А середньомісячний заробіток організаторів цього бізнесу становив понад півмільйона гривень».

На сьогодні у справі проходить 18 чоловік, стосовно яких проводяться первинні слідчі дії з метою визначення їх участі в організації і утриманні даних букмекерських контор.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.203-2 (незаконне заняття гральним бізнесом) КК України.

Правоохоронцям належить виконати ще величезний обсяг роботи, зокрема встановити справжніх організаторів незаконної діяльності вказаних закладів, йдеться в повідомленні.