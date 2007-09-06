Як Януковича зустріли в Івано-Франківську

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Івано-Франківська його зустрічали керівники області та народні депутати V скликання від Партії регіонів.

Перед приміщенням аеропорту були присутні близько 150 прихильників Партії регіонів, які тримали партійні прапори і транспарант: «Янукович – це стабільність і добробут».

Проте кортеж машин з прем’єр-міністром не зупинився біля прихильників і прямує у місто Калуш.

За інформацією Івано-Франківської облдержадміністрації, у Калуші В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з роботою та перспективами розвитку ТОВ «Карпатнафтохім», де проведе нараду з питань розвитку промисловості західного регіону. Також у Калуші заплановано його підхід до представників ЗМІ.

У поїздці главу уряду супроводжують члени Кабінету міністрів, народні депутати V скликання від Партії регіонів. У нараді з розвитку промисловості візьмуть участь керівники та представники 8 областей західної України.

Після відвідання Калуша В.ЯНУКОВИЧ відбуде з поїздкою у Львівську область, де побуває у відділенні Львівської галереї мистецтв «Музей-заповідник «Олеський замок», візьме участь в урочистій церемонії введення в експлуатацію дороги «Київ-Чоп» та виступить у прямому ефірі місцевого телебачення.