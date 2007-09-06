У лохвицьких прокурорів украли автомобіль

У Полтавській області невідомі викрали службовий автомобіль ВАЗ-21101 прокуратури Лохвицького району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Полтавського обласного управління міліції Михайло ВЕРШНЯК.

За його словами, вчора, 5 вересня, в Лохвицькому районі невідомі особи незаконно заволоділи автомобілем ВАЗ 21101 з транзитними номерними знаками, який 4 вересня був придбаний для службового користування прокуратурою Лохвицького району. Про зникнення автомобіля в міліцію повідомив сам прокурор.

Проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження автомобіля.

"Я направив туди начальника карного розшуку та оперативно-слідчу групу - машини досі не знайдено", - зазначив М.ВЕРШНЯК.

Ведеться слідство.