У Львові на Януковича чекає ”сюрприз”

ВО «Свобода» готує акцію протесту щодо приїзду Прем’єр-міністра Віктора Януковича до Львова. «Свободівці» пікетуватимуть Януковича в аеропорту Львова лозунгами-потестами проти російської мови як другої державної та соціальних ініціатив Партії регіонів. Про це повідомив голова міської організації ВО «Свобода» Іван Гринда.

За його словами, участь в акції візьме 30-50 людей, які підготують для прем’єр-міністра своєрідне «театралізоване шоу». Іван Гринда розповів, що пікетувальники зустрічатимуть Віктора Януковича «сюрпризами», що ще входитиме до «сюрпризів» крім плакатів-протестів голова міської організації «Свободи» не уточнив. «Ми ще вчора були готові зустріти Прем’єр-міністра…А можливо, він і не приїде… в такий дощ», – додав Іван Гринда.

І. Гринда наголосив, що проблем з проведенням акції у «Свободи» не буде, оскільки організація подала відповідну заявку до Львівської міської ради і не сумнівається у тому, що міськрада дасть дозвіл на проведення пікету, повідомляє ЗІК .