МВС дісталося до екс-пасинка Фірташа

Екс-пасинок співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа Сергій Калиновський був допитаний працівниками Міністерства внутрішніх справ у справі про ДТП на бульварі Шевченка, в якій загинули двоє людей.

Про це повідомив журналістам заступник міністра внутрішніх справ Василь Боднар.

За його словами, Калиновський досі перебуває на лікуванні: "Ми допитували його, звичайно. Він лікується. Не знаю, що він лікує".

Боднар додав, що на даний момент у справі призначено експертизу щодо швидкості пересування автомобіля Калиновського, "це основний момент".

За його словами, якщо результати цієї експертизи різнитимуться з попередніми, у справі буде призначено комплексну експертизу.

Як відомо, остання експертиза показала, що швидкість BMW, яким керував Калиновський, у момент зіткнення з припаркованим автомобілем ВАЗ складала 55-60 км на годину.

Українська правда