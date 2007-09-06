Завтра у Києві - дощі та грози

Завтра в Україні очікуються дощі, грози, подекуди град, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде східний, 7-12 м/с, під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура у західній частині вночі 7-12°, вдень 12-17°, у Карпатах вночі 2-7°, вдень 7-12°; у східній частині і в Криму вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 20-25°.

8-9 вересня – хмарно, часом дощі, в окремих районах грози, град, у центральних, а 8 вересня і у північних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі, лише вдень 9 вересня у південній частині та східних областях окремі грозові дощі. Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 9 вересня в Криму, Приазов`ї та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних, а 9 вересня і у північних та більшості центральних областей 5-10°, на решті території 9-15°, на узбережжі морів, а 8 вересня і у східній частині та Криму до 19°; вдень у західних, північних, а 9 вересня і у центральних областях 11-16°, на решті території 17-22°, 8 вересня на сході 25-30°.

10 вересня вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни часом дощі, на півдні та сході місцями з грозами; 11 вересня переважно без опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий дощ, вдень на заході помірний дощ. Температура вночі 5-11°, вдень 12-18°; у південній та східній частинах вночі 10-16°, вдень 17-23°.

У Києві та області 7 вересня очікуються дощі, грози, місцями по області сильні дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, під час грози шквали 15-20 м/с (місцями по області і в Києві). Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°, по області вночі 13-18°, вдень 20-25°.

8-9 вересня – хмарно, часом дощ, гроза, подекуди град, вдень 8 вересня місцями сильний дощ. Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 8 вересня 9-14°, 9 вересня 5-10°; вдень 11-16°.

10 вересня - часом дощ (вночі невеликий), 11 вересня переважно без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 12-18°.