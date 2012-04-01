В Івано-Франківську пройшла загальноміська Хресна хода

Сьогодні вулицями Івано-Франківська пройшла загальноміська Хресна хода.

Як передає кореспондент УНІАН, від церкви Христа Царя до кафедрального собору святого Воскресіння пройшли кілька тисяч вірян. У Хресній ході взяли участь також керівники обласної ради, облдержадміністрації, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, депутати різних рад, військовослужбовці, інтелігенція, пластуни, молодь. А очолив її митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин у співслужінні із десятками священиків.

По черзі учасники ходи несли великий дерев’яний Хрест із терновим вінком. На 14 зупинках (стаціях) усі разом згадували шлях Ісуса Христа на Голгофу. Під час ходи молились за здоров’я родин, просили прощення за гріхи померлих. за мир у суспільстві, за свою Батьківщину-Україну, за рідне місто Івано-Франківськ (якому у травні виповнюється 350 років) та рідне Прикарпаття.

Хресний хід тривав з 13:30 до 17:00.