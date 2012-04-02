ЗМІ: Молдова краде українську електроенергію

Молдова, незважаючи на відсутність контрактів, продовжила відбирати українську електроенергію. Про це заявив начальник управління зовнішніх технологічних та економічних відносин НЕК «Укренерго» (забезпечує постачання електроенергії до Молдови) Юрій Кудренко.

Кишинів відмовився підписати угоди, згідно з якими два найбільші постачальники — українська «ДТЕК Пауер Трейд» і Молдавська ГРЕС (розташована у Придністров'ї, входить до російської групи «Інтер РАО ЄЕС») - піднімають ціни на 20%. «Пауер Трейд» просить збільшити тариф до $0,075, Молдавська ГРЕС — до $0,073 за 1 кВт год, повідомив минулого тижня віце-прем'єр Молдови Валерій Лазер, повідомляє ZN.UA з посиланням на Коммерсант-Україна.

Основна причина підвищення цін на електроенергію — значне зростання вартості газу, що використовується для роботи турбін ГРЕС, говорить прес-секретар «Інтер РАО ЄЕС» Микола Горєлов. Зараз постачання електроенергії до Молдови для України збиткові. Постачальник закуповує її на внутрішньому ринку за вищою ціною, ніж продає. В Україні оптова ціна на електроенергію за рік зросла майже на 20% - з 561,9 грн за МВт год у березні 2011 року до 670,9 грн за МВт год у березні 2012 року. Через відсутність великих підприємств у цій країні коефіцієнт нерівномірності графіка навантажень (співвідношення постачань у нічний і денний час) дорівнює 0,35, тоді як у промислово розвинених країнах — 0,75-0,8». У результаті українська електроенергія, що постачається до країни з 1 квітня, буде оформлятися як сальдо-перетікання. Її ціна, згідно з постановою Нацкомісії регулювання електроенергетики, прирівнюється до оптової ринкової ціни, що на 20% вище вартості, запропонованої українською стороною.

Минулого тижня на засіданні профільної урядової комісії прем'єр-міністр Молдови Володимир Філат заявив, що більше 30% електроенергії до країни може постачати Румунія. Юрій Кудренко з «Укренерго» вважає, що для здійснення постачань з Румунії енергопотужності Молдови надто слабкі, а власних генеруючих потужностей країна не має. За словами директора Інституту енергетики Академії наук Молдови Володимира Берзана, підключення до енергосистеми Румунії можливе лише за умови виведення частини молдавської енергосистеми у «спеціальний острівний режим», для чого потрібні інвестиції у сотні мільйонів євро, яких Кишинів не має.

Налагодити постачання з Румунії буде складно через існуючий сьогодні напрямок потоку електроенергії — з Молдови до Румунії (Молдавська ГРЕС здійснює постачання до Румунії), а також через різницю у роботі румунських та молдавських мереж. У країнах Балтії з цього питання було проведено спеціальне дослідження, і енергетики довели, що паралельні постачання з різних енергосистем нереальні.

Однак відключити енергосистеми України та Молдови одну від одної не можна, оскільки через територію сусідньої країни електроенергія транспортується до частини населених пунктів Одеської області. Україна зможе кваліфікувати несанкціонований відбір електроенергії як крадіжки та домогтися відшкодування збитку в міжнародних судах.