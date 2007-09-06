Рада національної безпеки - нелегітимна?

У Раді національної безпеки та оборони України вважають безпідставними заяви міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА про її нелегітимність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАН.

Він зазначив, що нинішній склад Нацради є легітимним, оскільки згідно із законом формування його складу є винятковою компетенцією його голови – глави держави.

«Немає сьогодні ніяких підстав говорити про те, що Рада сьогодні нелегітимна, адже є закон про РНБО, згідно з яким Президент визначає склад Ради. Всі рішення про розширення її складу приймаються відповідно до закону», – сказав Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, учора Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив про нелегітимність рішень РНБО про усунення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій і Миколи РУДЬКОВСЬКОГО - з посади міністра транспорту і зв`язку України.

У зв`язку з цим він вказав, що нинішній склад РНБО не відповідає вимогам статті 6 Закону про Раду національної безпеки та оборони України.