Парламент має утриматись від прийняття рішень до виборів

Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД вважають, що парламент має утриматись від прийняття рішень до проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили журналістам на прес-конференції.

«Я думаю, що, принаймні, парламент має утриматись від прийняття рішень», - сказала Х.СЕВЕРІНСЕН.

Свою думку вона обґрунтувала тим, що нинішній склад ВР не має необхідних для роботи 300 депутатів.

Вона додала, що під час виборчої кампанії у європейських країнах у таких ситуаціях парламенти не приймають політичних рішень.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

4 вересня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ відкрив четверту сесію парламенту. На ній були присутні 269 народних депутатів. Вони попередньо схвалили закон України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) і направили його у конституційний Суд.