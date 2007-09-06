Цушко назвав ініціативу Партії регіонів політичним блефом

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО вважає ініціативу Партії регіонів провести всенародний референдум з питань статусу російської мови, вступу до НАТО і виборів голів обласних адміністрацій “політичним блефом”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, спілкуючись з представниками ЗМІ в Кіровограді.

Зокрема, він заявив, що «референдум з даних питань навряд чи буде проведено», оскільки «все це блеф, передвиборчі спекуляції».

На думку В.ЦУШКА, маніпулювання темою референдуму є «політичним збудженням».

“75-80% населення України – проти вступу до НАТО. Це не мої цифри, а прогнозовані спеціалістами результати”, - зазначив він.

“Стосовно статусу російської мови як другої державної, скажіть, навіщо це потрібно жителям Івано-Франківська, де 99% говорять українською мовою? Потрібно дати право місцевим радам вирішувати, чи потрібна їм друга державна мова. На Одещині є села, де розмовляють лише молдавською. І що їм робити?», - наголосив В.ЦУШКО.

На думку В.ЦУШКА, якщо місцеві громади зможуть фінансувати всі витрати, пов’язані з введенням другої державної мови, вони мають право це зробити.

Крім того, він висловив сумнів у доцільності запровадження процедури виборів губернаторів областей.