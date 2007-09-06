Катерина Ющенко: українські бізнесмени починають прозрівати
... попри недосконалість законів
Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відзначає зростання рівня соціальної відповідальності українського бізнесу перед суспільством.
Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після проведення семінару «Соціальна відповідальність бізнесу. Глобальний аспект», що відбувся в рамках 17-го економічного форуму у місті Криниця (Польща).
За словами К.ЮЩЕНКО, в Україні бізнесмени «поступово починають прозрівати і розуміти, що у них є відповідальність і перед громадянами».
К.ЮЩЕНКО наголосила, що ставлення українського бізнесу до соціальної відповідальності поступово змінюється.
Крім того, за її словами, участь українських бізнесменів у соціальних проектах «стає модною». На думку К.ЮЩЕНКО, це пов’язано з тим, що українські бізнесмени розуміють, що від зростання рівня соціальної відповідальності буде зростати і авторитет безпосередньо їх компаній.
Водночас, К.ЮЩЕНКО зазначила, що в Україні необхідно змінювати законодавчу базу та знижувати податки для того, щоб сприяти розвитку благодійності. «Законодавча база в Україні не є ідеальною, але я приємно вражена, що багато українських бізнесменів займається соціальними проектами», - сказала голова наглядової ради МБФ «Україна 3000».
Крім того, К.ЮЩЕНКО наголосила, що необхідно зробити все, аби український бізнес працював відкрито і прозоро. «Якби бізнес працював відкрито, то багатьох соціальних проблем не існувало б», - сказала вона.
Також, вважає К.ЮЩЕНКО, необхідно розвивати у навчальних закладах такі предмети, як соціальна відповідальність бізнесу. «Це треба робити, щоб це стало частиною життя кожного громадянина нашої країни», - додала голова наглядової ради МБФ «Україна 3000».