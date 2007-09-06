Катерина Ющенко: українські бізнесмени починають прозрівати

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відзначає зростання рівня соціальної відповідальності українського бізнесу перед суспільством.

Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після проведення семінару «Соціальна відповідальність бізнесу. Глобальний аспект», що відбувся в рамках 17-го економічного форуму у місті Криниця (Польща).

За словами К.ЮЩЕНКО, в Україні бізнесмени «поступово починають прозрівати і розуміти, що у них є відповідальність і перед громадянами».

К.ЮЩЕНКО наголосила, що ставлення українського бізнесу до соціальної відповідальності поступово змінюється.

Крім того, за її словами, участь українських бізнесменів у соціальних проектах «стає модною». На думку К.ЮЩЕНКО, це пов’язано з тим, що українські бізнесмени розуміють, що від зростання рівня соціальної відповідальності буде зростати і авторитет безпосередньо їх компаній.

Водночас, К.ЮЩЕНКО зазначила, що в Україні необхідно змінювати законодавчу базу та знижувати податки для того, щоб сприяти розвитку благодійності. «Законодавча база в Україні не є ідеальною, але я приємно вражена, що багато українських бізнесменів займається соціальними проектами», - сказала голова наглядової ради МБФ «Україна 3000».

Крім того, К.ЮЩЕНКО наголосила, що необхідно зробити все, аби український бізнес працював відкрито і прозоро. «Якби бізнес працював відкрито, то багатьох соціальних проблем не існувало б», - сказала вона.

Також, вважає К.ЮЩЕНКО, необхідно розвивати у навчальних закладах такі предмети, як соціальна відповідальність бізнесу. «Це треба робити, щоб це стало частиною життя кожного громадянина нашої країни», - додала голова наглядової ради МБФ «Україна 3000».