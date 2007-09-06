У Донецьку відкрили пам`ятник студенту

Сьогодні біля будинку економіко-правового факультету Донецького національного університету урочисто відкрита скульптурна композиція, присвячена студентам.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники церемонії відкриття пам`ятника зазначили, що композиція створена з нагоди 70-річчя заснування університету і 25-річчя економіко-правового факультету.

Авторами монументу є горлівські скульптори Микола НОВІКОВ і Дмитро ІЛЮХІН. Скульптура відлила в металі на ЗАТ "Донецксталь".

Композиція є фігурою студента, що злегка спирається на лавку, на якій лежить мантія, конфедератка і підручники.

На церемонії відкриття також було підкреслено, що подібні скульптури є невід`ємною частиною багатьох європейських вузів і студентських містечок.