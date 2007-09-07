Ідея ”7 чудес” крокує по країні

У Чернігівській області стартував конкурс з визначення 7 чудес краю. Про це УНІАН повідомив редактор газети „Сіверщина” Василь ЧЕПУРНИЙ.

За його словами, організаторами конкурсу, що стане продовженням всеукраїнського конкурсу “7 чудес України”, стали газета «Сiверщина», Чернігівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвiта» iм. Т.Г.Шевченка, Чернігівська обласна рада та управління культури i туризму ОДА.

”Конкурс з визначення семи чудес Чернігівщини має привернути увагу до наших пам’яток історії та культури, подбати про їх збереження, відновлення й активізувати розвиток туризму в регіоні”, - переконаний В.ЧЕПУРНИЙ.

Він також розповів, що газета вже запропонувала орієнтовний перелік визначних пам’яток Чернігівщини, а доповнити його мають читачі. Потім експертна рада, до якої ввійдуть провідні археологи, історики та мистецтвознавці краю, визначить список, що буде винесений на голосування. „До нового року стануть відомі 7 чудес Чернігівщини”, - уточнив В.ЧЕПУРНИЙ.

Редактор газети „Сіверщина” нагадав, що у фiналiсти-номiнанти всеукраїнського конкурсу вийшли i Антонієві печери Чернігова, щоправда, пам’ятці не вдалося ввійти до сімки переможців. „Багато чого залежало від поширення в тому чи іншому регіоні Інтернету, також від «розкрученостi», популярності тих чи інших об’єктів, туристичних маршрутів. А наша Чернігівщина в цьому плані ще відстає, при тому, що має надзвичайно багато унікальних пам’яток i святинь”, - наголосив В.ЧЕПУРНИЙ.