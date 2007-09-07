На Закарпатті пройде фестиваль ”гуцульської віагри”

У суботу в закарпатському містечку Рахів стартує цікавий фестиваль "Гуцульська бринза". Щорічне дводенне дійство гуцули влаштовують ось вже впродовж декількох сторіч на честь повернення вівчарів з гірських долин додому: 4 місяці тому, 15 квітня вони вирушили у високогір`я пасти баранів. За твердженням самих вівчарів, випасання овечок - справа чоловіків, а кисло-молочний продукт - бринзу - яка дає, за переказами закарпатців, чоловічу силу, місцеві іменують не інакше як "гуцульська віагра", пише газета "Сегодня".

Свято починається з розвеселих мелодій трембіт, мандолін і дримб: "До нас приїжджають гуцули зі всього світу, і на ці два дні наше містечко перетворюється на справжній вулик: люди, вдягнуті у національний одяг, дегустують різні сорти і види козиної і овечої бринзи, купують покривала, зроблені з шерсті баранців, а також смакують свіжоприготований банош (старва зі сметани і кукурудзяної муки), бограч (дуже гостра страва з картоплі і м`яса), куліш (пшоняна каша зі шкварками і цибулею), які готуються тут же, прямо просто неба", - розповів один з організаторів Юрій Бочар.