Міжнародні експерти радять Україні повернутися до змішаної системи виборів

Проведення виборів за пропорційною системою є передчасним для України, вважають спостерігачі міжнародної організації „За справедливі вибори” і рекомендують повернутися до змішаної системи парламентських виборів.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, такий висновок спостерігачі зробили на підставі того, що через величезну кількість партій українцям важко зорієнтуватися і вибрати дієву політичну силу.

Міжнародна організація «За справедливі вибори» вже втретє спостерігатиме за виборами в Україні. Цього року понад 450 представників цієї організації з Німеччини, Ізраїлю, Латвії, Чехії, Великої Британії та Болгарії працюватимуть на виборчих дільницях в усіх українських регіонах.

Водночас експерти застерігають, що 30 вересня можуть виникнути проблеми зі списками виборців, а потім і з підрахунком голосів. Німецький спостерігач Міхаель ХОЕНДАЛЬ наголошує, що непорозуміння можуть виникнути через те, що не до кінця регламентована робота дільничних виборчих комісій. «Треба привести до ладу ситуацію з організаційними питаннями на виборчих дільницях, щоб там не було скупчень людей і фальсифікацій, які ми спостерігали раніше», - сказав М.ХОЕНДАЛЬ.