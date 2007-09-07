Ющенко взяв під особистий контроль добудову КГЗКОР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з офіційним листом до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням прискорити вирішення питання добудови й введення в експлуатацію Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд у Кіровоградській області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації і зв`язків із громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації.

За інформацією управління, Президент узяв ситуацію з КГЗКОР під особистий контроль на прохання губернатора Кіровоградської області Вадима ЧЕРНИША.

В офіційному листі глави держави до прем`єр-міністра наголошується: “Викликає стурбованість ситуація, пов`язана із завершенням будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд і введенням його в експлуатацію. Центральними органами виконавчої влади досі не вироблена узгоджена позиція щодо механізмів виділення української частки й подальшого її продажу інвесторам. Також не досягнуто розуміння з країнами - учасницями проекту із завершення будівництва комбінату й компенсації вкладених ними коштів. Зволікання з вирішенням порушених питань негативно впливає на міжнародний імідж України, призводить до втрати зацікавленості потенційних інвесторів, зумовлює значні витрати з державного бюджету й зростання соціальної напруги в регіоні”.

В управлінні нагадали, що в серпні 2006 року на той час прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ підписав розпорядження, яким доручив Міністерству промислової політики в місячний термін провести інвентаризацію майна комбінату, а Фонду держмайна – оцінити його вартість. Проте розпорядження Кабміну виконано не було.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Фонд державного майна визнав ЗАТ “Консалтингова фірма “Острів” (м. Київ) переможцем конкурсу з відбору оцінювача ринкової вартості цілісного майнового комплексу Державного підприємства “Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд”.

Кошторисна вартість будівництва КГЗКОР, що почалося в 1985 році, становить 2,4 млрд. доларів. Частка України становить 56,4%, Румунії - 28%, решта - Словаччини. Зараз будівельна готовність комбінату досягає 66%.

За попередніми даними, обсяг інвестицій, необхідних для завершення будівництва і введення в експлуатацію КГЗКОР, оцінюється майже в 804 млн. дол.

Потужність підприємства - 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу - 6,6 млн. тонн.

У серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менше 50+1 акція.