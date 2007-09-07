Цушко каже, що ”нунсовці” підсовують Президенту брехню

Міністр внутрішніх справ, кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО спростовує заяви про його причетність до діяльності Тендерної палати України та операцій з держзакупівлями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це він заявив, перебуваючи у передвиборчій поїздці у Кіровограді.

"Уся ця кампанія, розгорнута блоком НУ-НС проти мене з приводу нібито причетності до тендерних афер, не має під собою нічого, і є черговим брудом, який вони використовують проти своїх опонентів", - зазначив В.ЦУШКО.

На його думку, “це - ноу-хау нунсовців, яке вони застосовують на виборах, залучаючи почесного голову партії "Наша Україна" Президента України Віктора ЮЩЕНКА”. "Вони підсовують Президенту брехню, яку він має озвучити, і потім скрізь її повторюють, посилаючись: "Це ж сам Президент сказав", - зазначив В.ЦУШКО.

За його словами, "якби в тих, хто називає себе опозицією, була мета не оббрехати своїх конкурентів на виборах, а дійсно розібратися в проблемі тендерних закупівель, то спочатку "любі друзі" розібралися б з деякими реальними авторами тендерних законів, що ховаються в їхніх списках”.

“Повторюю: я ніякого відношення до Тендерної палати не маю, жодної копійки від операцій з держзакупівлями не мав і не збираюся мати”, - наголосив В.ЦУШКО.

“Шукайте там, звідки голосніше за всіх кричать "Тримай злодія!", - порадив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Президент Віктор ЮЩЕНКО звинуватив В.ЦУШКА в тендерній корупції.

«Хто розробив закон про діючу тендерну систему закупівель? Не пам`ятаєте? Я не хочу давати політичні оцінки, але це був ЦУШКО”, - сказав глава держави.