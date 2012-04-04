Відбудеться Національний круглий “Місія інтелігенції та вільних людей України”

5 квітня в “Українському домі” (вул. Хрещатик, 2) відбудеться Національний круглий стіл під назвою “Місія інтелігенції та вільних людей України”, де обговорюватимуть світові виклики і головні проблеми України в гуманітарній, економічній та суспільно-політичній сферах.

Організатор: Ініціативна група “Першого грудня”, до якої ввійшли В'ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Захід відбудеться 5 квітня. О 10-00 розпочнеться пленарне засідання на тему: “Світові виклики та сучасний стан розвитку України”, на якому виступлять Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк та кардинал Любомир Гузар; О 16-00 заключне пленарне засідання.

Потрібна акредитація. Телефони: 097-7910752, 063-6286869