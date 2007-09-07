У Києві викрили контрабандний канал постачання кокаїну

Співробітниками УСБУ у м. Києві викрито контрабандний канал постачання з Північної Америки до України важкого наркотику - кокаїну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в м. Києві, наркотики доправляли міжнародною поштою. З’ясувалося, що зловмисники під виглядом туристів чи бізнесменів винаймали номери в престижних готелях у центрі столиці. На ці адреси з-за кордону надсилалася ділова кореспонденція. У листах і були приховані невеликі поліетиленові пакетики із кокаїном.

Загалом із міжнародних експрес-відправлень, які надійшли в готелі, тільки упродовж доби вилучено близько двадцяти доз важкого наркотику.

Слідчими УСБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).