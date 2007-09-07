Черномирдін: міст через Керченську протоку об`єднає континенти

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН наголошує на важливості для України і Росії будівництва транспортного переходу «Керч-Кубань», який з`єднає Крим з Краснодарським краєм РФ.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН заявив сьогодні в Ялті (Крим), де посол брав участь у відкритті виїзного засідання Координаційної ради російських співвітчизників.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з учасників форуму, за словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, міст через Керченську протоку – це не просто проект між Росією і Україною, а це міст, який «об`єднає континенти».

«Відроджується старий шлях, той, який був прокладено в стародавні часи», - сказав Надзвичайний і Повноважний Посол РФ.

Він також заявив, що Росія підтримує ідею подвійного громадянства. «Подвійне громадянство – це взагалі прийнятний варіант. Він існує, в Росії є держави, з ким у нас є подвійне громадянство. Отже – це залежить від бажання двох держав, - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН. – Ми – Росія - якраз схильні до того, щоб було подвійне громадянство, це полегшує багато проблем».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів чоловік на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ в залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях з України до Краснодарського краю в середньому на 450 кілометрів.

Розглядається кілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.