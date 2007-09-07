Безпека українських АЕС залишається на нульовому рівні

На українських АЕС у 2007 році не сталося жодної події, яка кваліфікується вище нульового рівня безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Державного комітету з ядерного регулювання Олена МИКОЛАЙЧУК у Рівному під час громадських слухань з питань безпеки на АЕС.

Вона також запевнила, що ніяких шкідливих викидів в атмосферу від Рівненської АЕС останнім часом не було.

О.МИКОЛАЙЧУК, однак, зазначила, що у Держкомітеті не заспокоюються таким становищем, а вживають заходів з підвищення рівне безпеки на двох відносно нових блоках Рівненської та Хмельницької АЕС. Адже, за її словами, саме у перші три роки роботи нових енергоблоків потрібно бути пильними.

Голова Держатомрегулювання також повідомила, що енергоблоки Рівненської АЕС, термін експлуатації яких спливає у 2011 році, будуть безпечними в роботі і після продовження цього терміну. За її словами, нині вже є висновки фахівців щодо обстеження корпусу реакторів на предмет продовження їх експлуатації, і ці висновки позитивні.