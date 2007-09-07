Ніхто не хотів приватизувати ”Київміськбуд”

Заступник київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи оголошений КМДА конкурс на визначення оцінювача пакета акцій «Київміськбуду», сказав: «Наскільки мені відомо, Київрада провела оцінку всіх без винятку пакетів акцій, що належать територіальній громаді, тому що оцінка має бути поставлена на баланс на сьогоднішній день. Остання оцінка проводилася енну кількість років тому і за цей час вартість цих пакетів збільшилася. Тому жодного бажання або причетності до будь-яких процесів приватизаційних в цьому немає».

Крім того, О.ДОВГИЙ зазначив, що з цього приводу розмовляв з київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. «Я зрозумів, що жодних намірів щодо дестабілізації або будь-якої приватизації ХК «Київміськбуд» на сьогоднішній день не розглядалося, і це (чутки - УНІАН) просто чергові спекуляції», - сказав О.ДОВГИЙ.

Довідка УНІАН. Головне управління комунальної власності Києва оголосило конкурс з вибору оцінювача для проведення незалежної оцінки вартості 80%-го пакета акцій (52 млн. 910 тис. 760 шт.) холдингової компанії «Київміськбуд». Про це повідомляється в оголошенні ГУ комунальної власності, опублікованому в газеті «Хрещатик» від 9 серпня.

До наглядової ради ХК «Київміськбуд» входять: депутат Київради від блоку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Денис КАМАРНИЦЬКИЙ, начальник Головного управління комунальної власності КМДА Анатолій ЧУБ і начальник юридичного управління ХК «Київміськбуд» Володимир БЯЛКОВСЬКИЙ.

Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України.

80% її акцій належить Київській територіальній громаді і перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входить 38 акціонерних товариств, від 10 до 30% акцій яких належить компанії, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій, і 51 підприємство - на правах асоційованих членів.