Пенсіонерка прийшла в міліцію зареєструвати 9 рушниць і револьвер

Вона вирішила таким чином взяти участь в оголошеному місячнику добровільної здачі зброї та вибухівки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю обласного УВС, власниця колекції мисливських рушниць особисто доставила їх до міліції для перереєстрації. Зокрема, це - рушниці марки "Вenelli Argo" калібру 7,62 мм, "Нenri" - калібру 5,6 мм, "Мarlin 444" - калібру 14 мм, "Аkmc-mb" - калібру 7,62 мм, "Gsg-5" - калібру 5,6 мм, "Ata-apm ssp" - калібру 12 мм, "Benelli" - калібру 12 мм, "Huglo-104/a" - калібру 20 мм, "Cайга-410" - калібру 410 мм.

Крім того, пенсіонерка попросила перереєструвати на своє ім'я газовий револьвер «Ме-38» калібру 9 мм.