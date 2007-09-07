Кінах про залежність, потенціал і безпосередню близькість

«Однією з пріоритетних задач України є зниження зовнішньої енергетичної залежності, розвиток власного енергоринку шляхом інвестування у видобувну галузь на своїй території та технічне переоснащення обладнання», - заявив міністр економіки України Анатолій КІНАХ

Як повідомила прес-служба А.КІНАХА, про це він сказав, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Криниці з доповіддю на тему "Енергетична політика Євросоюзу і національні інтереси".

“Останнім часом, - зазначив міністр, - у Європі все частіше говорять про подолання залежності від одного постачальника енергоносіїв і про лібералізацію енергетичного ринку й інвестиції в розробку нових джерел енергії.

Україна буде посилювати політику енергобезпеки держави, підкреслив А.КІНАХ. Зокрема, мова йде про диверсифікацію поставок, ефективні двосторонні відносини з країнами Середньої Азії та Закавказзя.

Міністр зазначив, що Україна залишається надійним транзитером, і її принципова позиція полягає в забезпеченні власної енергетичної безпеки, виходячи з високого транзитного потенціалу.

Міністр також підкреслив необхідність посилювати політику енергозбереження в Україні.

А.КІНАХ зауважив, що географічне розташування України й безпосередня близькість її до країн ЄС дозволяє задіяти різноманітні джерела постачання нафти й газу незалежними шляхами з Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, країн Ближнього й Середнього Сходу та інше, при цьому істотно підсиливши роль держави - транзитера між нафтогазовидобувними регіонами країн каспійського регіону й важливих ринків збуту в Європі.

Міністр сказав, що для України, як і для країн Євросоюзу, все більшого значення набуває проект Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) і його основної складової - проекту Одеса-Броди-Плоцьк.