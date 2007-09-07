Янукович: У нас 60% труб імпортних і 40% вітчизняних, а треба навпаки

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв українським трубникам, що питання мит, встановлених Європейською комісією для українських труб, буде порушено на саміті «Україна-ЄС» 14 вересня.

Як повідомляється в прес-релізі компанії «Інтерпайп», про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відвідин ЗАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод». (7 вересня прем`єр-міністр перебував з робочим візитом в Дніпропетровській області – УНІАН.)

Згідно з прес-релізом, відповідаючи на питання співробітників "Інтерпайп НМТЗ" щодо мит, встановлених Європейською комісією для українських труб, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд працюватиме над цією проблемою. “Прем`єр-міністр наголосив, що і Україні, у свою чергу, потрібно захищати внутрішній ринок і йти від імпортної залежності: «Зараз у нас 60% труб імпортних і 40% вітчизняних, а потрібно, щоб було навпаки», - наводяться в прес-релізі слова прем`єр-міністра.

Довідка УНІАН. Європейська комісія почала антидемпінгове розслідування відносно безшовних труб з України 1 березня 2005 року. 24 квітня 2006 року Євросоюз передав Україні матеріали антидемпінгового розслідування, відповідно до яких ставки митного збору для українських підприємств повинні були скласти: для «ПТіСТу» - 26,2%, «Інтерпайп Нікопольського заводу безшовних труб «Ніко Тьюб» та «Інтерпайп Нижньодніпровського трубопрокатного заводу» - 25,15%, «Дніпровського трубного заводу» - 12,3%, для інших трубних підприємств України - 26,2%. Українська сторона висловила незгоду з позицією ЄС щодо мит на безшовні труби, посилаючись на угоду про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС.

27 червня 2006 року Єврокомісія ввела антидемпінгові мита на українські безшовні труби у розмірі 12,3-25,7%. ЄК також ввела антидемпінгові мита на безшовні труби з Хорватії (29,8%), Румунії (11,7-17,8%) і Росії (24,1%).

Мита у розмірі 12,3-25,7% для українських виробників труб діятимуть п`ять років. Найбільше мито встановлене на безшовні труби компанії «ПТіСТ» - 25,7%, а найменше - на продукцію «Дніпровського трубного заводу» - у розмірі 12,3%. «Інтерпайп Нікопольський завод безшовних труб Niko Tube» і «Нижньодніпровський трубопрокатний завод» платитимуть мито у розмірі 25,1%. Решта українських трубників, як і «ПТіСТ», платитиме митний збір у розмірі 25,7%.