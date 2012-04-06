Податківці божаться, що не влаштовували «маски-шоу» кінематографістам

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової служби у м. Києві, коментуючи інформацію про нібито неправомірні дії працівників податкової міліції під час слідчих дій.

Як зазначається в повідомленні, «ДПС у м. Києві офіційно заявляє про те, що 5 квітня цього року справді проводилися слідчі дії на одному з підприємств кінематографічної галузі. Підставою для цього стала несплата податків на суму більш як 18 млн грн.».

За даними податкової служби, «правомірність нарахування зазначених коштів підтверджено Апеляційним судом м. Києва. Вилучені під час обшуків документи та техніка мають відношення виключно до обставин кримінальної справи. При цьому обладнання, необхідне для організації виробничого процесу дубляжу фільмів, - не вилучалося».

Також «ДПС України категорично спростовує інформацію про так звані „маски-шоу”, адже станом на сьогодні використання під час слідчих дій захисних масок заборонене керівництвом податкової міліції».

Разом з тим, ДПС наголошує, що під час проведення слідчих дій скарг на дії працівників податкової міліції від представників підприємства не надходило.

«Тому неправдива інформація та спекуляції на мовних питаннях, що з’явилися пізніше, у ДПС у м. Києві вважають спробою політизувати суто кримінальну історію з метою уникнення відповідальності. ДПС України має однозначну позицію: приховані податки мають бути сплачені до бюджету, а винні особи - притягнуті до відповідальності», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, генеральний директор та власник B&H Богдан Батрух повідомив, що робота кінопрокатної компанії B&H, її партнерських компаній, зокрема студії дубляжу Le Doyen, на сьогодні перебуває фактично на межі зриву через дії податківців, які 5 квітня провели серію обшуків та вилучень документів в офісі компанії.

За його словами, податкова міліція під час обшуків вилучила документацію та апаратуру компанії B&H, а також обладнання для дубляжу та озвучування фільмів українською мовою у студії дубляжу Le Doyen. Загалом, за словами Б.Батруха, було вилучено 31 комп'ютер, понад 40 коробок з документами, а також 28 дисків з дубльованими та озвученими українською мовою фільмами. За словами Б.Батруха, обшук проходив в межах порушеної прокуратурою кримінальної справи.

Власник B&H вважає дії податківців незаконними та планує оскаржити їх в суді.