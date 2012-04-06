Завадський із СІЗО - про Табачника: Це вороги намагаються зіткнути нас лобами!

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 6 квітня, за дорученням Уповноваженого її представники здійснили моніторинг стану дотримання прав ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі, що безперервно триває з січня 2011 року.

Під час моніторингу вивчалися умови тримання хворих у стаціонарному відділенні медичної частини та інших ув’язнених, які тримаються в цій установі. Зокрема, під час обходу камер слідчого корпусу до них звернувся 46-річний акордеоніст І.Завадський. Під час бесіди від нього була прийнята заява, у якій він скаржиться на незаконність арешту та неправомірні дії працівників міліції.

Разом з цим І.Завадський повідомив про відсутність у нього претензій щодо умов тримання в Київському слідчому ізоляторі, а також висловив обурення повідомленнями окремих ЗМІ про начебто причетність до його арешту народного артиста України Яна Табачника.

«Це вороги намагаються зіткнути нас лобами!», - цитує прес-служба Н.Карпачової слова І.Завадського.

З цього приводу І.Завадський подав письмову заяву своєму адвокату.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Києві співробітники міліції затримали І.Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).

Шевченківський районний суд Києва обрав І.Завадському, підозрюваному в розбещенні неповнолітніх, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці - до 24 травня.