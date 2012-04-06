Завадський із СІЗО - про Табачника: Це вороги намагаються зіткнути нас лобами!

21:32, 06 квітня 2012
Суспільство
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Заслужений артист України, акордеоніст Ігор Завадський обурений повідомленнями деяких ЗМІ про нібито причетність до його арешту народного артиста Яна Табачника.

Ігор Завадський запевняє, що Табачник не причетний до його арешту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 6 квітня, за дорученням Уповноваженого її представники здійснили моніторинг стану дотримання прав ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі, що безперервно триває з січня 2011 року.

Під час моніторингу вивчалися умови тримання хворих у стаціонарному відділенні медичної частини та інших ув’язнених, які тримаються в цій установі. Зокрема, під час обходу камер слідчого корпусу до них звернувся 46-річний акордеоніст І.Завадський. Під час бесіди від нього була прийнята заява, у якій він скаржиться на незаконність арешту та неправомірні дії працівників міліції.

Разом з цим І.Завадський повідомив про відсутність у нього претензій щодо умов тримання в Київському слідчому ізоляторі, а також висловив обурення повідомленнями окремих ЗМІ про начебто причетність до його арешту народного артиста України Яна Табачника.

«Це вороги намагаються зіткнути нас лобами!», - цитує прес-служба Н.Карпачової слова І.Завадського.

З цього приводу І.Завадський подав письмову заяву своєму адвокату.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Києві співробітники міліції затримали І.Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).

Шевченківський районний суд Києва обрав І.Завадському, підозрюваному в розбещенні неповнолітніх, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці - до 24 травня.

 

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