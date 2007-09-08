Антикримінальний наступ веде до європейського рівня життя

Лідер блоку „Наша Україна - Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що лише антикримінальні дії зможуть забезпечити в Україні європейський рівень життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції у Вінниці.

„Я вважаю, що стрижнем змін в Україні є антикримінальний наступ. Скільки б забовтували це питання демагоги, скільки б не переводили це питання на жарт різні політичні клоуни, але я впевнений, що тількі антикримінальні дії можуть дати Україні європейський рівень життя”, - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що блок НУ-НС вже має розробленими цілий ряд проектів законів для більш ефективної роботи міліції, для більш ефективної втілення повноважень міліції та більш ефективного громадського контролю за цими діями. „Я йду у парламент для того, щоб провести ці закони, які я не зміг провести, будучи міністром внутрішніх справ”, - заявив він.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, дуже важливим моментом у цих діях є одночасна зміна керівників МВС та Генпрокуратури.

„Ми хочемо змінити персоналії не тільки міністра внутрішніх справ, але й у Генеральній прокуратурі. Тому що у цьому „генеральному могильнику” пропадають усі ключові для морального клімату України кримінальні справи. 2 тисячі кримінальних справ про посадові злочини ми змушені були передати в прокуратуру, як вимагає цього закон, і коли мене питають, чому бандити не в тюрмах, то відповідь на це не дуже проста, тому що тричі генеральний прокурор пан ПІСКУН йде в списках Партії регіонів. Тільки зв’язка змін „лежачого поліцейського” ЦУШКА і „тінь ПІСКУНА” на посаді генпрокурора, пана МЕДВЕДЬКА, може дати ефективне просування розслідуванню посадових злочинів”, - зазначив він.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що, окрім цього, необхідно здійснити очистку судів. „Я хочу нагадати, що у 2005 році міліція передала у прокуратуру 4001 справу про отримання хабара, які потім потрапили в суд, тільки 45 осіб отримали тюремні терміни покарання. На жаль, у нас зараз немає правоохоронної системи, однакової для всіх. Ми маємо поміняти всю систему, не забуваючи про суди”, - зауважив він.

Лідер НУ-НС наголосив, що його блок має конкретні законопроекти, які змінять ситуацію в судах. „Мова йде про створення незалежної судової палати, яка проведе одноразову переатестацію всіх суддів, після того ми передамо виборність суддів населенню. Цей широкомасштабний захід дозволить зменшити корупцію в судах й поставити їх діяльність під контроль суспільству”, - уточнив він.