Україна візьме участь у фестивалі „Перехрестя культур” у Варшаві

З 8 по 16 вересня в столиці Польщі проходитиме фестиваль „Перехрестя культур”. Заплановано більше 40 заходів за участю музикантів і акторів з 20 країн: України, Франції, Румунії, Португалії, Угорщини, Пакистану та ін.

Девізом нинішнього фестивалю стала цитата з книги польського журналіста Рішарда Капушчинського „Подорожі з Геродотом”: „Інші світи та інші культури – дзеркала, в які дивимося на себе і на нашу культуру”.

Фестиваль проходитиме на площі перед Палацом Культури і Науки у Варшаві. Буде встановлений намет зі сценою, що вміщуватиме близько 1000 осіб.

Відкриє фестиваль концерт Симфонічного оркестру Національної філармонії та колектив „Тека” з Угорщини.

10 вересня запланований виступ української гуцульської групи „Капелла Тафійчуків”. Дебютувала „Капелла” 1993 р. у Франції диском „Musiques Traditionnelles Ukraine”. У Польщі група відома завдяки дискові „Музыка українських Карпат”.

12 вересня в концертному наметі виступить Марі БОЙНЕ – одна з найбільш відомих фігур музичної сцени Норвегії. 14 вересня в Театрі Рома виступить MoZuluArt Group, який складається з музикантів з Австрії та Зімбабве. 15 вересня виступить Trilok Gurtu з Бомбея та гітарист фламенко Вінсент АМІГО - двічі лауреат премії Греммі. На 16 вересня запланований концерт Moscow Art Trio.

Організатори також запланували дискусійні зустрічі, музичні майстер-класи, демонстрацію фільмів.