У Херсоні підпалили єврейське кладовище: стовп полум'я сягав 1,5 м

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, пожежа на кладовищі, яке розташоване на вул. Рози Люксембург, розпочалося з боку місцевого торговельного центру і тривала більш як 2 години. За цей час вигоріла майже вся суха трава, для гасіння вогню довелося викликати пожежну службу МНС.

За словами очевидців, над похованнями, частина яких належить ще до позаминулого століття, миттєво виріс стовп полум'я заввишки до 1,5 м. Вогонь пройшов по всій території кладовища. Від вогню постраждали багато поховань, зокрема, кілька обелісків тріснули від високих температур.

За даними начальника територіального управління МНС у Херсонській області Віталія Кропивницького, на кладовищі вигоріло близько 700 кв. м території, найвірогіднішою причиною загоряння був підпал «невстановленою особою».

Активісти єврейської громади Херсона допускають версію про те, що підпал кладовища міг бути організований з антисемітських мотивів, оскільки пожежа збіглася із святкуванням єврейського релігійного свята Песах.

Також відомо, що на даному кладовищі знаходиться могила бригадного генерала польської армії і відомого громадського діяча Польщі Маріуша Заруського. На ймовірному місці поховання польським земляцтвом «Полонія» було встановлено пам'ятний знак. Проте, чи постраждав пам'ятник в результаті пожежі, поки невідомо.