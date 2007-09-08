Луценко: НУ-НС має стати виразником ідей і захисником середнього класу

Лідер блоку „Наша Україна - Народна Самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що його політичниа сила має стати виразником ідей середнього класу і його захисником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції у Вінниці.

„Сьогодні нове керівництво нашого блоку абсолютно чітко розуміє те, що у нас немає політичного майбутнього, якщо ми не усвідомимо, що ми маємо стати виразниками ідей і захисниками середнього класу”, - заявив він.

На словами Ю.ЛУЦЕНКА, помаранчева революція була і є революцією середнього класу. „На жаль, помаранчеві недоолігархи, яких в народі називають „любими друзями” цього не усвідомили і просто вирішили зайняти місце біло-синіх олігархів. Вони швидше находили мову з тими олігархами, хто був проти них, ніж зі своїми виборцями. У зв’язку із цим вони і програли – їх покарав і виборець у 2006 році”, - зазначив він.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що „багатьом виборцям не подобається те, що НУ-НС не є однаково мислячою, вождистською політичною силою, яка струнким кроком йде у парламент, а перебуває у постійних дискусіях”. „Це, безумовно, наша слабкість, але з іншого боку це – єдине, що може врятувати людину, яка думає про свою перспективу, а не про те, як прилаштуватися в обозі чергового вождя. Вождь сьогодні правий, завтра – лівий, сьогодні чорний, завтра – червоний. І не відомо, що він заспіває у наступний момент, адже він вождь”, - зауважив він.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, НУ-НС – політична сила з чіткими ідеологічними критеріями. „Ми чітко говоримо про ліво-центристське переконання у соціальній політиці, про ліберальні переконання у економічні політиці, про консервативні переконання в духовній культурі. І саме цей тандем має місце застосування в різних сферах життя і одночасно може дати Україні демонополізацію економіки, як передумову демонополізації політики. Тільки тоді ми не будемо боятися за завтрашній день, ні в політиці, ні в бізнесі”, - вважає він.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що мета його блоку – підтримати й виростити середній клас людей, які не хочуть підкорятися черговому клану й нав’язування їм правил гри.