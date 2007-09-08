З поминального обіду в лікарню забрали 16 людей

У Чернігівській області до інфекційних відділень Ніжинської центральної районної та міської лікарень з діагнозом "харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 16 мешканців с.Талалаївка, які 1 вересня були на поминальному обіді (всього на обіді було 78 осіб).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих: у 14 - легкого ступеню тяжкості, у 2-х - середнього.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.