Чиновник Держкомзему попався на хабарі

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до правоохоронців надходила інформація про те, що керівник міськрайонного управління Держкомзему вимагає кошти з громадян за сприяння в отриманні необхідних документів для продажу земельних ділянок.

Інформація знайшла своє підтвердження. Оперативники з’ясували, що той зараз вимагає чергового хабара від громадянина, який має намір купити земельну ділянку та переоформити її на себе.

За сприяння в оформленні документів для продажу земельної ділянки, прискоренні процедури переоформлення цієї ж земельної ділянки на іншу особу та видачі державного акту на право власності на землю, держслужбовець зажадав 10 тис доларів. Працівники міліції затримали чиновника «на гарячому», коли він забирав зазначену суму із обумовленого місця біля одного з комерційних банків.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи, встановлюється причетність цього чиновника та інших осіб до аналогічних корупційних діянь.

Прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України "Одержання хабара".