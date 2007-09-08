Ахметов хоче запитати: ”Ми зробили добре чи погано?”

Рінат Ахметов заперечує незаконність операції з купівлі акцій енергогенеруючої компанії-банкрута ВАТ "Дніпренерго" і називає її економічно обгрунтованою. Про це він заявив в коментарі "Дзеркалу тижня". "Що сьогодні говорять і пишуть про "Дніпренерго"? Що операція напівпрозора, невигідна для держави, - розповів Ахметов. - Я хочу зрозуміти, з яких це пір інвестор, реальний, який відкрито запропонував економічно обгрунтований вихід підприємства із затяжної кризи , звинувачується в неринкових методах?"

"ДПЕК" запропонувала 400 млн. доларів на погашення боргів і розвиток "Дніпренерго" замість збільшення частки підприємства в статутному фонді "Дніпренерго" на 28% шляхом додаткової емісії. Таким чином, "ДТЕК" одержала блокуючий пакет акцій, а частка держави відповідно скоротилася з 76% до 50%+1 акція. В процесі покупки акцій був порушений Закон України "Про господарські товариства", що забороняє проводити допемісію акцій державного підприємства до закриття справи про банкрутство.

За словами бізнесмена, пропозиція з підготовки проектів оздоровлення "Дніпренерго" була заявлена через центральні ЗМІ і кожен охочий міг перемогти в конкурсі. Підконтрольна СКМ "Донбаська паливно-енергетична компанія" ж запропонувала 400 млн. доларів в той час, коли 100% акцій "Дніпренерго" оцінювалася на біржі не більше 490 млн. доларів.

"Що держава має сьогодні? Контрольний пакет 50%+1 акція вже здорового підприємства з ринковою вартістю 1,5 млрд. доларів. І ця вартість, я упевнений, буде рости, - продовжив Рінат Ахметов. - Якщо держава вирішить продати свою частку, то одержить більше мільярда доларів. Отож я хочу запитати: ми зробили добре чи погано?"

У самій "ДПЕК", що стала найбільшим недержавним акціонером "Дніпренерго", в коментарі "ДТ" також спростували заяви про те, що енергетичний холдинг групи СКМ нібито скупляє борги окремих енергетичних активів.

"ДПЕК не скуповував борги яких-небудь енергетичних активів і не зацікавлений в такій скупці в майбутньому, - відзначили в корпорації. - Ми бачимо вихід української енергетики з кризи не в банкрутстві підприємств, що знаходяться в складному фінансовому становищі, а через залучення в них інвесторів, через їх розвиток і оздоровлення".

Дзеркало тижня